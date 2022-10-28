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قطع المياه ببعض مناطق الجيزة من 6 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت لتنفيذ المونوريل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 07:00 ص
قطع المياه ببعض مناطق الجيزة من 6 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت لتنفيذ المونوريل انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل وتعارضها مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، تطلب الأمر قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق "طريق مصر إسكندرية الصحراوي"، ابتداءً من العمليات الخاصة، الأمن المركزي، نيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش"، وذلك لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 28/ 10 / 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2022/10/29. 
 
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
 
وتوفر شركة مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


قطع المياه

قطع المياه في الجيزة

طريق اسكندرية الصحراوي

الجيزة

اليوم السابع بلس



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