قطع المياه ببعض مناطق الجيزة من 6 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت لتنفيذ المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع المونوريل وتعارضها مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، تطلب الأمر قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن مناطق "طريق مصر إسكندرية الصحراوي"، ابتداءً من العمليات الخاصة، الأمن المركزي، نيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش"، وذلك لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 28/ 10 / 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2022/10/29.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر شركة مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.