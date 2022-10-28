غلق شارع الهرم جزئيا غدا لتسليم النصف الثانى من محطة مترو أنفاق المطبعة

كتبت - مرام محمد

تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، شارع الهرم، غدا السبت جزئيا، بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا)؛ لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 29 / 10 /2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية)، تحديدا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا) بمسافة ما يقرب من (30 مترا)، ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من (400م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الآثرية.

وأشارت محافظة الجيزة بأنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطة من حيث (الطبقة الاسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة انارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الاهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار) وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.