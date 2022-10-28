اليوم السابع
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ضبط عاطل لإدارته شبكة "إنترنت" بدون ترخيص فى القاهرة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:30 م
ضبط عاطل لإدارته شبكة "إنترنت" بدون ترخيص فى القاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية،  فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، بإتخاذ غرفة بأعلى أحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مسرحاً لإدارة شبكة "إنترنت" بدون ترخيص ، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالغرفة المشار إليها .. وعُثر بداخلها على (عدد من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطه غير المشروع).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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