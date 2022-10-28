تراجع معدل استهلاك الغاز فى أوروبا نتيجة ارتفاع الأسعار

كتبت مروة الغول

خفّضت الدول الأوروبية ، استهلاكها من الغاز في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، مع تراجع القطاعات الصناعية للإنتاج، وسط ارتفاع الأسعار وندرة الإمدادات الروسية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجع إجمالي استهلاك الغاز في 27 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% في أغسطس مقارنةً بالمتوسط في الشهر نفسه خلال خمس سنوات، وبنسبة 15% في سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وانخفض الطلب على التدفئة باستخدام الغاز خلال الصيف، فيما جاء خفض الاستهلاك من جانب قطاعي الصناعة والكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، مدفوعة باتجاه روسيا نحو خفض الإمدادات إلى أوروبا بسبب أزمتها السياسية مع أوكرانيا.

وأدت أسعار الغاز المرتفعة إلى إغلاق مؤقت لمصانع الصلب والمصاهر والإسمنت في أنحاء الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية، فيما قلّص منتجو الأسمدة في أوروبا الإنتاج بأكثر من 70% من طاقتهم في أغسطس 2022.

واتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو على خفض الطلب على الغاز طواعية 15% بدءًا من أغسطس، فيما تسابقوا لملئ مخزون الغاز وتوفير الوقود لفصل الشتاء.

ومع امتلاء 94% من طاقة مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي، واعتدال درجات الحرارة بشكل غير معتاد، تراجعت أسعار الغاز في الأسابيع الماضية على الرغم من أنها ما تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام.

ولم يكن الانخفاض في استهلاك الغاز في الآونة الأخيرة موزعًا بالتساوي بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت بعض الدول زيادة طفيفة في معدل الاستهلاك.