أوروبا تشهد نقصا فى الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات وتوقعات بارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

بدأ فقدان إمدادات الديزل الروسى، إلى جانب انقطاع إنتاج الوقود فى فرنسا، يسبب نقصًا متزايدًا فى بعض أجزاء أوروبا، وأصبحت الدول الأوروبية تعانى من نقصا كبيرا فى الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة ريبسول جوسو جون إيماز أن "نقص المنتجات البترولية تؤدى لارتفاع أسعار الديزل فى الأشهر المقبلة".

وقالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إنه لطالما كانت أوروبا مستورداً صافياً لنواتج التقطير المتوسطة ، مع ارتفاع الاستهلاك بشكل عام في هذا الوقت من العام بسبب الطلب على التدفئة في فصل الشتاء.

وأدت القيود التي فرضتها روسيا والعقوبات المفروضة على موسكو إلى تعديل مرتفع بشكل استثنائي في السوق هذا العام، يضاف إلى قطع العرض قرار بعض الشركات استخدام الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي، والوضع لا يقتصر على أوروبا: فالولايات المتحدة تعاني أيضًا من نقص في المخزون.

وقال إيماز إن الإضرابات الأخيرة في فرنسا ، والتي أوقفت المصافي عن العمل ، قلصت السوق أيضًا. وقد تسبب ذلك في زيادة الواردات من الدولة الغالية ، مما زاد من سوء العرض المحدود من بقية القارة.

وأضاف إيماز إن الأزمة الحالية ساعدت في دفع هامش التكرير لشركة "ريبسول" إلى 26 يورو للبرميل في أكتوبر ، وهو أعلى بكثير من المستويات التاريخية. بالنسبة للربع الرابع ، تتوقع الشركة أن يصل الهامش إلى 15 يورو على الأقل للبرميل.