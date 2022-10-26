السيطرة على حريق فى مدرسة منيرة تكلا بنجع حمادى بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم، الأربعاء، على حريق نشب داخل مدرسة منيرة تكلا الابتدائية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق داخل مدرسة منيرة الابتدائية بقرية بهجورة بنجع حمادي وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مقر الحريق، برئاسة النقيب علاء الديب، وتم السيطرة عليه قبل امتداده.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
السيطرة على حريق في مدرسة منيرة تكلا بنجع حمادي بقنا
السيطرة على حريق في مدرسة منيرة تكلا بنجع حمادي
حريق مدرسة
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