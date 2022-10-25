لإنقاص الوزن.. أفضل طريقة لحرق المزيد من السعرات الحرارية مع تمارين الكارديو

كتبت فاطمة خليل

تمارين الكارديو من أشهر التمارين الرياضية التي تساعد على ضخ الدم لقلبك وحرق السعرات الحرارية، وهي طريقة رائعة لبدء رحلة إنقاص الوزن، كما تعمل تمارين الكارديو، ومن أمثلتها السباحة والجرى وركوب الدراجات، على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم و تنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل تمارين الكارديو كافية لإنقاص الوزن؟

في حين أن تمارين الكارديو لها مجموعة من الفوائد الصحية وتساعد على اللياقة البدنية، إلا أنها وحدها لا تمنحك كل ما تريد، فقد لا يكون مجرد الانغماس في تمارين الكارديو كافيًا، بالإضافة إلى ذلك، ما تحتاج إلى ملاحظته هو أن الكثير من تمارين الكارديو يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة هرموناتك، وخاصة الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، يمكن أن يؤثر ذلك على عقلك ويوجهه إلى تخزين الدهون، خاصةً حول البطن وقد يوقف قدرة جسمك على معالجة السكر، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

ووفقًا للخبراء، إذا كان المفتاح هو فقدان دهون الجسم والحفاظ عليها، فيجب على الشخص الجمع بين تدريب القوة مع تمارين الكارديو لجني أقصى قدر من الفوائد. وذلك لأن عملية الأيض تعززها الأنسجة العضلية الخالية من الدهون. العضلات، على عكس الدهون، أكثر كثافة وتحتاج إلى سعرات حرارية أثناء الراحة ما يعني أنه كلما زاد عدد العضلات لديك، زاد عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك أثناء الراحة.

ومع ذلك، إذا واصلت ممارسة تمارين الكارديو ، فسيكون تركيزك الوحيد هو حرق السعرات الحرارية، ما يجعل عضلاتك أضعف وتسمح لدهون الجسم بالازدهار لذلك، فإن استبدال الدهون بالعضلات قد يؤدي في الواقع إلى زيادة الوزن.

إن أفضل طريقة هي الجمع بين تمارين القوة وتمارين الكارديو، لأن الأول يساعد العضلات على حرق السعرات الحرارية بكفاءة عالية.

كلما قمت ببناء المزيد من العضلات، زادت السعرات الحرارية التي يمكن أن يحرقها جسمك بهذه الطريقة ستنخفض الدهون بسرعة أكبر.

أفضل تمارين الكارديو لإنقاص الوزن

أفضل تمارين الكارديو لفقدان الوزن هى الجري (على جهاز الجري أو بالخارج) والسباحة، وركوب الدراجات، ونط الحبل، وصعود السلالم والمزيد.

تمارين القوة

تشمل تمارين القوة تمارين رفع الأثقال مثل تمارين الضغط والقرفصاء وتمارين العضلة ذات الرأسين هي بعض التمارين التي تساعد في تكوين عضلات أقوى وأكثر رشاقة.

امنح نفسك يوم راحة

تستخدم التمارين الرياضية بانتظام معظم الطاقة والسوائل المخزنة في أجسامنا، وهذا هو السبب في أن الراحة والتعافي عنصر أساسي بنفس القدر في روتين التمرين إلى جانب توفير الوقت الكافي للجسم لإصلاح وإعادة بناء وتقوية نفسه بين التدريبات، فإنه يساعد أيضًا على إعادة تنشيط الجسم.