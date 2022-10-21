أدوية إنقاص الوزن تعمل بشكل أفضل مع النساء والدايت أفضل للرجال

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن أنظمة الريجيم أو الحميات الغذائية أكثر فاعلية لدى الرجال، لكن الأدوية تعمل بشكل أفضل للنساء اللواتي يحاولن إنقاص الوزن، بحسب ما نشر موقع "دايلي ميل" البريطانية.

ونظر باحثون في أستراليا في الفرق في الكيلو جرامات التي يتم التخلص منها بين الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين يتناولون أدوية مثبطة للشهية.

وفقدت النساء حوالي خمس وزنهن، لكن الرجال الذين تناولوا نفس الأدوية فقدوا 13% فقط، وفقًا لفريق جامعة سيدني بأستراليا.



وأظهرت مراجعة لحوالي اثنتي عشرة دراسة حول فقدان الوزن بين الأشخاص الذين التزموا بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية أن الرجال يفقدون دائمًا وزنًا أكبر من النساء.

وقال الباحثون إن الآلية الكامنة وراء النتائج التي توصلوا إليها غير واضحة - ولكن يجب إجراء مزيد من الدراسة لمنح الناس علاجًا شخصيًا لفقدان الوزن، ولاحظ الفريق أن تأثير تدخلات إنقاص الوزن - مثل اتباع نظام غذائي والعلاج الطبي - لا يتم الإبلاغ عنه عادةً بشكل منفصل للرجال والنساء.



هذا على الرغم من الاختلافات الفسيولوجية والبيولوجية بين الجنسين التي يمكن أن تؤثر على محاولات التخلص من الدهون.

لمعرفة ما إذا كان الجنس يؤثر على نجاح محاولات إنقاص الوزن ، نظر الفريق في بيانات من ثلاث دراسات شملت ما مجموعه 16428 شخصًا.



تضمنت الأولى 1961 شخصًا يعانون من زيادة الوزن ولديهم حالة صحية واحدة على الأقل بسبب وزنهم.

تلقى المتطوعون إما 2.4 ملجم من حقن سيماجلوتيد - التي تخطف نظام تنظيم الشهية في الجسم لتقليل الرغبة الشديدة في الجوع وتناول السعرات الحرارية - لمدة 68 أسبوعًا أو جرعة دواء وهمي.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الحقن فقدوا 16.9% من وزن أجسامهم ، في المتوسط ، بينما خسرت مجموعة الدواء الوهمي 2.4 % فقط.



عند الفصل حسب الجنس، تفقد النساء اللائي يتناولن حقن سيماجلوتايد وزنًا يزيد بمقدار الثلث عن الرجال - 18.4 % من وزن الجسم ، مقارنة بـ 12.9%.



وشهدت الدراسة الثانية أن 3723 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة عرضوا جرعة 3 ملج من الليراجلوتايد - وهو حقنة أخرى لفقدان الوزن تثبط الشهية - أو دواء وهمي لمدة 56 أسبوعًا.

وقال الباحثون إن النساء يعانين من "خسارة أكبر في الوزن".

ضمت الدراسة النهائية 10.744 شخصًا فوق 55 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم مرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية تم إعطاؤهم قرصًا مثبطًا للشهية أو حبة دواء وهمي.

بعد عام واحد، فقد أولئك الذين تناولوا الدواء 4.5 % من وزن أجسامهم ، في المتوسط ، مقارنة بنسبة 2 % في مجموعة الدواء الوهمي.



لكن النساء اللواتي تناولن الدواء فقدن 5.2 % من وزنهن مقارنة بـ 4 % بين الرجال.

قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها ، والتي ستعرض في المؤتمر الدولي للبدانة في ملبورن هذا الأسبوع، تتعارض مع مراجعة 11 دراسة بحثت في تدخلات نمط الحياة - مثل تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل أكبر، ووجدت أن الرجال فقدوا وزنًا أكبر من النساء في 10 من 11 صحيفة.

وقالت الدكتورة سامانثا هوكينج، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة ، وهي أخصائية الغدد الصماء في الجامعة ، إن النساء قد يفقدن المزيد من الوزن عند تناول الأدوية المثبطة للشهية بسبب المواد الدوائية للعقاقير - كيف يمتصها الجسم ويستقلبها.

وقالت "الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين غالبا ما تؤدي إلى اختلافات في طريقة امتصاص الأدوية والتعامل معها وتوزيعها وإخراجها داخل الجسم".