اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها البنوك بنسبة 2.1%

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:00 م
صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها البنوك بنسبة 2.1% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.2%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزادت قطاعات التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.
 
فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.
 
كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.047 مليار جنيه.
 
بلغ حجم التداول على الأسهم 437.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 26.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.27%. 
 
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 82.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54.1 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 27.9 مليون جنيه، على التوالي.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.
 
 
 

قطاعات البورصة

اخبار البورصة

البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة

تطوير البورصة إحدى آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية.. الحكومة تعمل على 5 مسارات لتحفيز سوق المال أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة.. وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.. وتطوير البيئة التشريعية للسوق

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:00 م

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.5% بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:44 م

رئيس الرقابة المالية: 396 مليار جنيه تمويلات للقطاع غير المصرفي خلال 2022

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:01 م

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:13 م

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة