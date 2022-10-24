5 أسباب تجعلك تشعر بتقلب المزاج خلال فصل الخريف.. أبرزها قلة النوم

فاطمة ياسر

خلال فصل الخريف يزداد فرص الإصابة والشعور بتقلبات المزاج ، والسبب يرجع لعدم استقرار حالة الطقس، فيوم يشعر الشخص بالبرد وأخر بالحر، ولذا يتعرض الكثيرون للشعور بالعصبية والقلق والتوتر، وقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي أبرز الأسباب المرتبطة بتقلب المزاج، ومنها:

- قلة النوم: أي عدم الحصول علي قسط كافي من النوم يعد من أبرز الأسباب، فعندما يتعرض الجسم لعدم الراحة يؤثر هذا الأمر علي صحة الجسم والمخ، ولذا يصاب بحالة مزاجية سيئة ويعرضك لنسبة كبر للإصابة بالإكتئاب، ولذا عليك أخذ القسك الكافي من النوم ويكون بين 6 إلي 8 ساعات في اليوم.

-التعرض للضغط العصبي:

يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتقلب المزاج، فالتوترو القلق وزيادة فرص الإصابة بالإكتئاب، تعد من الأمور التي تزيد شعورك بالحزن والغضب، وهذا الأمر يؤثرر بطريقة عليك، ويجعلك أكثر عرضة للإكتئاب، ولذا عليك ممارسة الرياضة وأخذ قسط كافي من النوم. - قد يكون تناول بعض الأدوية: له دور في زيادة تعرضك للإصابة بالتقلبات المزاجية، فإذا تناولت أي علاج جديد وشعرك بتقلبات مزاجية عليك استشارة طبيبك علي الفور. له دور في زيادة تعرضك للإصابة بالتقلبات المزاجية، فإذا تناولت أي علاج جديد وشعرك بتقلبات مزاجية عليك استشارة طبيبك علي الفور.