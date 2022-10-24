اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:03 م
أكرم القصاص
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5 أسباب تجعلك تشعر بتقلب المزاج خلال فصل الخريف.. أبرزها قلة النوم

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:00 م
5 أسباب تجعلك تشعر بتقلب المزاج خلال فصل الخريف.. أبرزها قلة النوم ماذا تعرف عن تقلبات المزاج
فاطمة ياسر

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خلال فصل الخريف يزداد فرص الإصابة والشعور بتقلبات المزاج، والسبب يرجع لعدم استقرار  حالة الطقس، فيوم يشعر الشخص بالبرد وأخر بالحر، ولذا يتعرض الكثيرون للشعور بالعصبية والقلق والتوتر، وقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي أبرز الأسباب المرتبطة بتقلب المزاج، ومنها: 

- قلة النوم:

أي عدم الحصول علي قسط كافي من النوم يعد من أبرز الأسباب، فعندما يتعرض الجسم لعدم الراحة يؤثر هذا الأمر علي صحة الجسم والمخ، ولذا يصاب بحالة مزاجية سيئة ويعرضك لنسبة كبر للإصابة بالإكتئاب، ولذا عليك أخذ القسك الكافي من النوم ويكون بين 6 إلي 8 ساعات في اليوم. 

-التعرض للضغط العصبي:
 

يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتقلب المزاج، فالتوترو القلق وزيادة فرص الإصابة بالإكتئاب، تعد من الأمور التي تزيد شعورك بالحزن والغضب، وهذا الأمر يؤثرر بطريقة  عليك، ويجعلك أكثر عرضة للإكتئاب، ولذا عليك ممارسة الرياضة وأخذ قسط كافي من النوم. 

- قد يكون  تناول بعض الأدوية:

له دور في زيادة تعرضك للإصابة بالتقلبات المزاجية، فإذا تناولت أي علاج جديد وشعرك بتقلبات مزاجية عليك استشارة طبيبك علي الفور. 

-خلال فترة الحمل:

يزداد فرص الإصابة إفراز الجسم لبعض الهرمونات التي تساعد علي نمو الجنين وزيادة تغذيته، وهذا يؤثر علي الحالة المزاجية للأم، وقد يعرضها للإصابة بالإكتئاب بعد الولادة، ولذا يجب المتابعة مع الطبيب بشكل مستمر. 

- مشاكل في الغدة الدرقية:

هل تعلم أن تعرضك لمشاكل في الغدة الدرقية قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للشعور والإصابة باضطرابات المزاج؟..نعم فتعرض الغدة الدرقية لفرط النشاط أو الخمول يعد من الأمور التي تؤثر علي الحلة المزاجية لذا يجب قياس نسبة الهرمونات المرتبطة بالغدة وتنظيمها عن طريق المتابعة مع الطبيب. 
 

تقلبات المزاج

التعرض لتقلبات المزاج

ماذا تعرف عن تقلبات المزاج



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