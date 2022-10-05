لو مودك مش مضبوط.. اعرف أسباب تقلبات المزاج

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على تغير مزاجك على مدار اليوم، على سبيل المثال، بسبب إيقاعات الجسم، يشعر معظم الناس بالنشاط والحيوية فى وقت الظهيرة لكنهم يميلون إلى الشعور بمزيد من المشاعر السلبية خلال فترة الظهيرة أو المساء، وفى بعض الأحيان، تكون التقلبات المزاجية من أعراض مرض نفسى أو يمكن أن تكون دليلاً على أن شيئًا آخر يحدث في جسمك.

أسباب تغيرات المزاج

- التوتر والقلق

المتاعب اليومية والمفاجآت غير المتوقعة - سواء كانت جيدة أو غير سارة - يمكنها بالتأكيد تغيير مزاجك وعندما تكون حساسًا بشكل خاص، فقد تتفاعل بقوة أو أكثر في كثير من الأحيان مع المواقف أكثر من الأشخاص الآخرين.

- قلة النوم

وهى الشكوى الشائعة للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد ويشعر بعض الناس بعدم الارتياح والخوف والقلق حتى عندما يدركون أنه لا يوجد سبب وجيه يمكن أن يتم تشخيصك باضطراب القلق العام إذا كنت تواجه مشكلة في التحكم في مخاوفك أكثر من مرة خلال الأشهر الستة الماضية ولديك أعراض إضافية مثل مشاكل النوم.

اضطراب ثنائى القطب

يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب من ارتفاعات وانخفاضات في المزاج تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول من التقلبات المزاجية المعتادة.

يمكن للشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب أن يقضي عدة أيام أو أسابيع في الشعور بالنشاط والسعادة التسابق والتحدث بسرعة وعدم النوم كثيرًا والقيام بأشياء مدمرة هذا يسمى مرحلة الهوس. ربما يمكنهم سماع أصوات أيضًا.

لكن الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب قد يبقى في السرير لمدة 4 أيام قد يشعر بعدم التحفيز أو الحزن أو حتى الرغبة في الانتحار وهذا ما يسمى بمرحلة الاكتئاب.

الاكتئاب

قد يعاني الشخص المصاب بالاكتئاب من تقلبات مزاجية أيضًا. سيكون لديهم أدنى مستوياتهم ، ثم يشعرون بأنهم بخير ، لكنهم لن يحصلوا على أعلى مستويات الجنون التي قد يحصل عليها الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب.

قد يشعر المصابون بالاكتئاب بسوء في الصباح ويصبحون أكثر بهجة في وقت لاحق من اليوم.

إذا كنت تشعر بالحزن أو الإرهاق أو القلق أو اليأس لأكثر من أسبوعين، فقد حان الوقت للاتصال بطبيبك.

قصور الانتباه وفرط الحركة

يمكن أن تكون التقلبات المزاجية والإحباط بسهولة من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين. إذا كان لديك ، فمن المحتمل أنك أيضًا مضطرب ومندفع وغير قادر على التركيز.

التغيرات الهرمونية



ترتبط الهرمونات بمشاعرك ، لذا فإن التغيرات في مستويات الهرمونات يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مزاجية.

بالنسبة للنساء ، يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث (السنة التي تلي آخر دورة شهرية) وانقطاع الطمث (السنوات التي تسبقها) إلى حالات مزاجية غير متوقعة

التدريبات المنتظمة - حتى المشي اليومي - يمكن أن تساعد في التخلص من الاكتئاب والقلق ، لأنها ستحفز جسمك على تكوين الإندورفين الذي يمنحك شعورًا جيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحسن التمارين من نومك.