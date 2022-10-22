صحة سوهاج: بدء التشغيل التجريبى لمركز التأهيل الحسى والحركى والنفسي في سفلاق

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن بدء التشغيل التجريبى مركز التأهيل الحسى والحركى والنفسى، بوحدة المركز المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بقريه سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث الأجهزة بالتعاون مع جمعية "خير وبركة"، موضحاً أن من بين تلك الأجهزة جهاز شد فقرات كمبيوتر وجهاز موجات تصادمية لعلاج التهابات الأوتار والشوكة العظمية والتهاب رؤوس المفاصل وكذلك جهاز لرسم المخ.

وأكد "النجار"، أن المركز يقدم حزمة مميزة من الخدمات والتى من بينها تأهيل الأطفال ذوى الهمم والتأهيل الحركى للمرضى بعد عمليات العظام وأن المركز سيقدم خدماته لأهالى القرية والقرى المجاورة كما أنه سيقوم برفع المعاناة عن كاهل عدد كبير من المرضى وذوى الهمم، مؤكدة أنه تم وضع خطة تشغيل للمركز لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى.

ومن جانبه أشار الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجى، أن المركز يعد نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمرضى بمركز ساقلته وأنه تم إمداد المركز بممارسى العلاج الطبيعى لتقديم الخدمات المنوطة به على أكمل وجه.

قال الدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية بسوهاج أنه تم تكليف عدد من الاخصائيين النفسيين والأطباء لمتابعة الحالات التى سوف يستقبلها المركز لتقديم العلاج والدعم النفسى لهم.



اجهزة ومعدات بالوحدة



اجهزة ومعدات بالوحدة



الوحدة من الداخل



الأجهزة داخل الوحدة



الأجهزة داخل الوحدة



الأجهزة داخل الوحدة



اجهزة ومعدات بالوحدة