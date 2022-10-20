محافظ القليوبية: الانتهاء من إنشاء 20 مكتب بريد بشبين القناطر ضمن حياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاعى التضامن الاجتماعي والبريد والتي يجري تنفيذها بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لدفع الأعمال بتلك المشروعات وتذليل العقبات التي تعترض التسليم.

وأكد المحافظ، أنه جار إنشاء 9 وحدات اجتماعية جديدة وتم توفير 4 قطع أراضى وتم تسليمهم، حيث تتم الآن أعمال الإنشاءات للمباني بقرى كفر الصهبي بنسبة تنفيذ 27%، وقرية طحوريا بنسبة إنشاء 96%، وقرية كفر شبين بنسبة تنفيذ 5%، وقرية الحصافة بنسبة تنفيذ 5%، كما يتم التنسيق مع جهات الولاية لإنشاء الخمس وحدات المتبقية بقرى الجعافرة ونوى وطحا نوب وكفر طحا.

وفي قطاع البريد جارى إنشاء 23 مكتب بريد تم الانتهاء من 20 مكتب بريد وجارى العمل في مكتب بريد كفر الشوبك وجارى استخراج التراخيص لمكتب بريد الكوم الأحمر وتل بنى تميم.

وأكد المحافظ، أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة للانتهاء منها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد المحافظ، على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات بالمحافظة بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، حيث بلغ عدد المشروعات 783 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه.

وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة هالة حسن وكيل وزارة المساحة بالقليوبية.