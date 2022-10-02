تبطين الترع هدية "حياة كريمة" للمزارعين في دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

شهدت مدينة كفر البطيخ انطلاق مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، كان مشروعات تبطين الترع واحدا من أبرز تلك المشروعات التي استقبلتها المدينة.

بدأت أعمال تبطين الترع بالطريق السريع داخل مدينة كفر البطيخ استكمالا لما بدأته مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة دمياط.

العديد من المشروعات يتم تنفيذها على أرض محافظة دمياط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، ولكن أبرز تلك المشروعات كان تبطين الترع.

اراء المزارعين أن هذا المشروع كان له تأثير هام على الحاصلات الزراعية خلال هذا العام، أكدوا أنه ساهم كثيرا في توفير المياة الصالحة للزراعة، الأمر الذي عاني منه الكثير من المزارعين خلال الأعوام السابقة.

استهلت مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بتبطين الترع ومازال العمل جاريا لتطوير الريف المصري.



أعمال تبطين الترع في دمياط (2)



أعمال تبطين الترع في دمياط



أعمال تبطين الترع



مبادرة حياة كريمة في دمياط