اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدعم الوكالة الألمانية..

انطلاق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية فى الفيوم نهاية أكتوبر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 ص
انطلاق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية فى الفيوم نهاية أكتوبر النباتات الطبية
كتبت ــ منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)  ورعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية ضمن مشروع ابتكار زراعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، وغرفة الصناعات الغذائية و مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية على مدار يومى 27 و28 أكتوبر بمحافظة الفيوم. 
 
 يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، إضافة لتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير. كما سيدعم المهرجان الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة النباتات الطبية والعطرية مثل المصدرين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والشركات المصرفية وغير المصرفية والجهات الحكومة وصانعي السياسات وكذلك الجمعيات الزراعية والأهلية وممثلو المزارعين. 
 
 

البيئة

المناخ

النباتات الطبية

النباتات العطرية

هيئة المعونه الالمانية

الوكالة الألمانية



الموضوعات المتعلقة

جامعة بني سويف تفتتح معهدا لأبحاث النباتات الطبية والعطرية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:25 م

رئيس جامعة بنى سويف: معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية الوحيد فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:08 م

محافظ بنى سويف يبحث إنشاء منطقة استثمارية على 147 فدانا للنباتات الطبية والعطرية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:19 م

تعرف على إجراءات البدء فى ترفيق المنطقة الاستثمارية للنباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

الخميس، 19 مايو 2022 07:10 م

محافظ بنى سويف: ننتج 932 ألف طن سنويا من النباتات الطبية والعطرية

الجمعة، 06 مايو 2022 07:30 ص

روائح الجنة تفوح من بنى سويف..قرية كفر بنى على مزرعة كبيرة للنباتات الطبية والعطرية.. تصدير كميات ضخمة من النعناع والكلاندونا والبردقوش.. وتخصيص 147 فدانا لإنشاء منطقة استثمارية للتصنيع الزراعي فى سمسطا..صور

الأحد، 13 مارس 2022 03:00 م

اعرف فوائد أشهر 7 نباتات طبية فى شمال وجنوب سيناء.. فيديو

الأحد، 27 فبراير 2022 12:36 م

تفاصيل أشهر 7 نباتات طبية فى سيناء.. اعرف الفوائد "صور"

السبت، 26 فبراير 2022 05:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة