انطلاق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية فى الفيوم نهاية أكتوبر

كتبت ــ منال العيسوي

تطلق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) ورعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية ضمن مشروع ابتكار زراعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، وغرفة الصناعات الغذائية و مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية على مدار يومى 27 و28 أكتوبر بمحافظة الفيوم.

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، إضافة لتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير. كما سيدعم المهرجان الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة النباتات الطبية والعطرية مثل المصدرين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والشركات المصرفية وغير المصرفية والجهات الحكومة وصانعي السياسات وكذلك الجمعيات الزراعية والأهلية وممثلو المزارعين.