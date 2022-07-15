بنى سويف تتميز بزراعة النباتات العطرية على مساحة 13 ألف فدان.. اعرف التفاصيل

تعد محافظة بنى سويف من أهم المحافظات فى إنتاج وزراعة النباتات العطرية والطبية على مستوى الجمهورية، وحسب الخطة الاستثمارية لمحافظة بنى سويف، يتم زراعة مساحة 13.303 فدان بالنباتات الطبية والعطرية من الأراضى المزروعة على مستوى المحافظة وتبلغ إجمالى المساحات المنزرعة للنباتات الطبية والعطرية نحو 37% من المساحة المزروعة.
وحسب تقرير لمحافظة بنى سويف فإن من أهم المحاصيل للنباتات الطبية والعطرية فى محافظة بنى سويف، نبات عطر العطر، حيث تبلغ المساحة المزروعة به 3677 فدانا، كما تزرع المحافظة نبات عطر البردقوش على مساحة 29 فدانا، كما تتميز بمحافظة بنى سويف بزراعة نبات طبى زهرة الشيخ على مساحة 157 فدانا، كما تزرع المحافظة نبات بقدونس عشب أخضر على مساحة 768 فدانا، بالإضافة إلى زراعة الريحان على مساحة 2230 فدانا .
النباتات العطرية المزروعة فى بنى سويف
النباتات العطرية المزروعة فى بنى سويف
النباتات العطرية المزروعة فى بنى سويف
النباتات العطرية المزروعة فى بنى سويف
النباتات العطرية المزروعة فى بنى سويف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة