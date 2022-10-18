إصابة 4 أشخاص فى اشتعال النيران بسيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص اليوم الثلاثاء، بحروق بسيطة وكدمات، فى حادث اشتعال النيران بسيارة ملاكى أمام إحدى محطات الوقود بمنطقة الحمرايا شرق النيل ببنى سويف.



تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران فى سيارة ملاكى أمام محطة وقود بمنطقة الحمرايا شرق النيل.



دفع مرفق إسعاف بنى سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 4 مصابين، إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.



استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى فايزة عزيز سعد، 58 سنة، تقيم بياض العرب، رومانى عادل عبد المسيح، 36 سنة، يقيم بياض العرب، وباسم اشرف عويس، 33 سنة، وجميعهم حروق بسيطة بالأيدى وحالتهم مستقرة، تريزة أمين سعد، 31 سنة، مصابة كدمات فقط.









