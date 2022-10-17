هل تعاني من تقلصات القدم في الليل؟.. تعرف على أسباب الحالة

كتبت إيناس البنا

التقلص العضلي يمكن أن يكون أمر سيئًا، ويمكن أن يحدث في أي وقت، يمكن أن تكون هذه التشنجات مزعجة، خاصة عند ليل عندما كنت نائما، يمكن أن يوقظك، مما يجعل من الصعب عليك النوم مرة أخرى، عادة ما يحدث مرة واحدة ولكن إذا حدثت التقلصات عدة مرات، فقد ينتهي بك الأمر إلى عدم النوم .

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لتقلصات القدم، ويمكن معالجتها مع بعض أسلوب الحياة التغييرات، ومع ذلك، من المهم أن تجد سبب تشنجات القدم حتى تتمكن من إجراء التغييرات اللازمة التي ستساعدك على معالجة الحالة، فيما يلي بعض أسباب تقلصات القدم الليلية.

الجفاف:



إذا كان جسمك يعاني من الجفاف، فإن جسمك يعاني من نقص في السوائل والمعادن مما قد يؤدي إلى اختلال توازن الكهارل، يمكن أن يسبب هذا تقلصات وتشنجات عضلية، أيضًا، إذا كنت تتعرق باستمرار أثناء النوم، فقد يكون أيضًا سببًا لتقلصات العضلات.

الحمل:

تصاب الكثير من النساء الحوامل بتشنجات في القدم أثناء نومهن، ومع ذلك، لا يوجد سبب محدد لهذه الحالة ؛ قد يكون الوزن الزائد والجفاف ونقص التغذية من بعض أسباب تقلصات القدم أثناء الحمل.

الخمول:



إذا كنت لا تتحرك لساعات طويلة أو إذا كنت غير نشط بشكل عام ، فإن فرص حدوث تقلصات في القدم في الليل تزداد، علاوة على ذلك ، قد يكون الجلوس في وضع سيئ سببًا أيضًا لأنه قد لا يكون هناك تدفق للدم إلى القدمين مما يؤدي في النهاية إلى ضغط الأعصاب مما يؤدي إلى تقلصات.

ارتداء أحذية غير مناسبة:



عندما ترتدي أحذية غير مناسبة، لا تحصل قدميك على الدعم الكافي، وقد يؤثر الوقوف أو المشي على الأسطح الصلبة على عضلات قدمك، لذلك ، عند الجلوس أو الراحة، قد يكون لديك تقلصات عضلية .