أفضل 4 أنظمة ريجيم لمتابعة فقدان الوزن.. منها حمية البحر المتوسط

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يحدث فقدان الوزن بشكل صحي وطويل الأمد بشكل طبيعي من خلال شيئين أساسيين وهما: ممارسة الرياضة وتناول النظام الغذائي الصحيح، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل أنظمة ريجيم لمتابعة فقدان الوزن ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل أنظمة ريجيم لمتابعة فقدان الوزن 1- حمية البحر الأبيض المتوسط حمية البحر الأبيض المتوسط هي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ومرتفع بشكل معتدل بالدهون يركز على تناول الخضار والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك. مجموعة متنوعة من الأطعمة في هذا النظام الغذائي تجعل من السهل اتباع هذا النظام الغذائي إنه أيضًا خيار جيد إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي لأول مرة.

2- نظام داش الغذائي بالنسبة لفعاليته، في ورقة بحثية حديثة، أظهرت 11 دراسة تبحث في حمية البحر الأبيض المتوسط فائدة قوية لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي كونه أفضل لصحة التمثيل الغذائي على المدى الطويل وفقدان الوزن، مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى المعروفة. غالبًا ما يُنصح بنظام DASH الغذائي للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، يكمن تركيز هذا النظام الغذائي في الحد من تناول الصوديوم لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ويشمل نظام داش الغذائي في الغالب تناول الخضار والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، هناك عدد من الدراسات التي تظهر أن نظام DASH الغذائي يخفض ضغط الدم ويساعد الأشخاص على إنقاص الوزن ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب.

3- دايت لو كارب أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يحد من الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكربوهيدرات، من أجل مساعدتك على إنقاص الوزن.

قد لا يكون هذا النظام الغذائي مناسبًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مرضى السكري ومن الأفضل استشارة طبيبك أولاً قبل اتباع أي نظام غذائي لإنقاص الوزن.

4- النظام الغذائي المرن يجب أن يزيد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات من تناول اللحوم أو الفواكه الطازجة أو الخضار أو البقوليات أو البذور أو المكسرات أو الحبوب الكاملة ويمكن أن يساعد ذلك في تحقيق فقدان الوزن بسرعة ، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. النظام الغذائي المرن هو في الغالب نظام غذائي نباتي يسمح باستهلاك اللحوم في بعض الأحيان. تكمن الفكرة في تناول المزيد من الأطعمة النباتية أكثر من البروتين الحيواني. ومع ذلك ، لا يتعين عليك الإقلاع عن تناول اللحوم تمامًا ويُسمح لك بتناولها من حين لآخر.

تشير الدراسات إلى أنه قد يكون هناك بعض الآثار الصغيرة لهذا النظام الغذائي على تحسين وزن الجسم وصحة التمثيل الغذائي. تأكد من تضمين ما يكفي من البروتين النباتي للتعويض عن البروتين الذي لم تعد تحصل عليه من البروتين الحيواني.