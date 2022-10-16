5 طقوس صباحية تساعد على إنقاص الوزن.. منها شرب كوب ماء دافئ

1- تناول كوبًا من الماء الدافئ في الصباح

2- ممارسة اليوجا

3- إفطار غني بالبروتين

4- النوم لفترة أطول

أول شيء تحتاجه عند الاستيقاظ هو كوب من الماء الدافئ. يساعد على تطهير الجهاز الهضمي وتنشيط عملية التمثيل الغذائي وتخليص الجسم من السموم.يمكن أن يساعدك أداء اليوجا في الصباح على التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة.الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، تأكد من تناول وجبة فطور غنية بالبروتين لأنها تميل إلى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت، وبالتالي، ليس لديك الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة، لوجبة فطور غنية بالبروتين تساعدك على إنقاص الوزن، جرب البيض واللحوم الخالية من الدهون.

قد يساعد النوم مبكرًا للحصول على قسط إضافي من النوم في إنقاص الوزن، وفقًا لدراسات مختلفة، يرتبط قلة النوم أيضًا بزيادة تناول السعرات الحرارية إلى جانب تناول الأطعمة الصحية، يعد تحديد نمط نوم صحي جزءًا حيويًا من فقدان الوزن.

حاول أن تنام ثماني ساعات على الأقل كل ليلة لتحقيق أقصى قدر من النتائج.