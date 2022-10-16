لجنى فوائده المذهلة.. تناول أوميجا 3 مع وجبة تحتوى على الدهون

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بمكملات أوميجا 3 ، فهناك بعض العوامل التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار لضمان تحسين تناول الأحماض الدهنية والتوافر البيولوجي وجني جميع الفوائد المذهلة ،يمكن أن يؤدي تناول الشكل الصحيح من أوميجا 3 إلى إحداث عالم من الاختلاف والمفتاح يكمن في الدهون الغذائية، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

تناول الأوميجا 3 مع الدهون:

تناول مكمل أوميجا 3 مع وجبة أو وجبة خفيفة تحتوي على دهون غذائية (مثل الأفوكادو ، وزيت الزيتون ، والزبدة ، وزيت جوز الهند ، وما إلى ذلك) يمكن أن يساعد في تعزيز امتصاص أوميجا 3 ، مما يجعل المزيد من الأحماض الدهنية متاحة لجسمك.

تناول العناصر الغذائية التي تذوب في الدهون هو أكثر فائدة لجميع الأشياء الدهنية، وذلك لأن الدهون تلعب دورًا حاسمًا في نقل العناصر الغذائية والمساعدة في امتصاصها في الأمعاء والخلايا في جميع أنحاء الجسم - بما في ذلك الدهون الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية كما اتضح ، تتطلب الدهون في بعض الأحيان مساعدة من الدهون الأخرى لتحسين التوافر البيولوجي.

هذا هو الحال مع أشكال معينة من أوميجا 3 الموجودة في زيت السمك (مثل استرات الإيثيل والأحماض الدهنية الحرة) التي يشيع استخدامها في بعض العلامات التجارية للمكملات الغذائية ، بدون وجبة غنية بالدهون ، لن يتم امتصاص أحماض أوميجا 3 الدهنية البحرية EPA و DHA بسهولة وتدخل الجسم الأوسع لتستخدمه أنظمة القلب والأوعية الدموية أو الجهاز العصبي المركزي.

تعتبر منتجات زيت السمك إيثيل إستر الموجودة في السوق خيارات جيدة ، ولكن توفرها الحيوي أقل ببساطة، هذه الأشكال من زيت السمك التي يتم تناولها بدون دهون وبذلك لا تحصد فوائدها.

وأوصى خبراء التغذية ، بتناول أوميجا 3 + (أي مكون مكمل قابل للذوبان في الدهون) مع وجبة أو وجبة خفيفة تحتوي على بعض الدهون الغذائية ، فلا داعي للذهاب بعيدًا عن طريقتك لطهي وجبة غنية بالدهون للتأكد من أنك تجني الفوائد الكاملة التي تقدمها تركيبة أوميجا 3.