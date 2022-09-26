ماذا يفعل تناول حبوب زيت السمك كل يوم لجسمك؟

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر زيت السمك المستخرج من أنسجة السمك أحد أكثر المكملات الغذائية استهلاكًا في عدد من الدول، الزيت غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها العديد من الآثار المفيدة على صحة الإنسان، ولكن لا يمكن لجسم الإنسان إنتاج أحماض أوميجا 3 الدهنية ، لذلك عليك الاعتماد على الأطعمة مثل الأسماك الدهنية "الماكريل والتونة والرنجة" للحصول عليها، ولكن إذا كنت لا تأكل الكثير من الأسماك الزيتية، فإن تناول مكمل زيت السمك كل يوم يمكن أن يساعدك في تحقيق متطلباتك اليومية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، إذن ما يحدث لجسمك عندما تتناول زيوت السمك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يقلل الالتهاب

لا تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب فحسب، بل أظهرت الأبحاث الحديثة أنها تزيد أيضًا من مستويات الجزيئات التي تقاوم الالتهاب بشكل فعال، وتسمى هذه الوسيطات المتخصصة المؤيدة للحل.

يدعم صحة العظام

يمكن لزيوت السمك أيضًا أن تفيد عظامك كثيرًا، الالتهاب المزمن هو أحد الأسباب الكامنة وراء هشاشة العظام، وتناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في منع الالتهاب ، مما يؤدي بدوره إلى تقوية عظامك.

يحافظ على صحة قلبك

خلص أحد أحدث المراجعات المنهجية حول أحماض أوميجا 3 الدهنية وصحة القلب إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل معدل الوفيات القلبي الوعائي وتحسن نتائج القلب والأوعية الدموية.

يعزز وظائف دماغك

دهون أوميجا 3 ضرورية لبناء الدماغ والخلايا العصبية وهي ضرورية لنمو الدماغ السليم ووظائفه، فهي تحسن التواصل بين الدماغ والخلايا العصبية وتحمي من الالتهابات، إذا كنت تركز على صحة الدماغ ، فابحث عن مكمل أوميجا 3 مع المزيد من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) .

يحسن صحة العين

تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تحسين جفاف العين بالإضافة إلى توفير الحماية من التنكس البقعي والزرق، هذه الفوائد تنبع على الأرجح من خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين إنتاج الزيت في غدد العين ، والحفاظ على ترطيب العينين.