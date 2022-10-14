اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. صندوق النقد: قدمنا 8.8 مليار دولار لمصر خلال أزمة كورونا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. صندوق النقد: قدمنا 8.8 مليار دولار لمصر خلال أزمة كورونا جانب من اجتماعات صندوق النقد بواشنطن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزيرة التخطيط تشارك بندوة لمنظمة الصحة العالمية خلال حضورها اجتماعات صندوق النقد
جامعة الأزهر تتقدم 200 مركز فى تصنيف التايمز العالمى للتعليم العالى لعام 2022
وزير الزراعة يلتقى فى روما بقيادات مصرية تعمل بمنظمة "الفاو"
وزير الرى يشارك بفعاليات المجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة فى ناميبيا
وزير الصحة العراقى يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع عَلى تجربة الخط الساخن
"القوى العاملة" والهيئة القبطية الإنجيلية تفتتحان ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل
وزير الزراعة: التغير المناخى له آثار سلبية على سلاسل الغذاء
الرعاية الصحية: تقديم 290 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة
التعليم تعلن تفعيل يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس.. صور

 


الصحه

الهجره

القو العامله

الازهر

التعليم العالى

البيئه

التنميه المحليه



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