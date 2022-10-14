أخبار × 24 ساعة.. صندوق النقد: قدمنا 8.8 مليار دولار لمصر خلال أزمة كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزيرة التخطيط تشارك بندوة لمنظمة الصحة العالمية خلال حضورها اجتماعات صندوق النقد
جامعة الأزهر تتقدم 200 مركز فى تصنيف التايمز العالمى للتعليم العالى لعام 2022
وزير الزراعة يلتقى فى روما بقيادات مصرية تعمل بمنظمة "الفاو"
وزير الرى يشارك بفعاليات المجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة فى ناميبيا
وزير الصحة العراقى يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع عَلى تجربة الخط الساخن
"القوى العاملة" والهيئة القبطية الإنجيلية تفتتحان ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل
وزير الزراعة: التغير المناخى له آثار سلبية على سلاسل الغذاء
الرعاية الصحية: تقديم 290 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة
التعليم تعلن تفعيل يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس.. صور
وزير التنمية المحلية: مصر تهتم بقضية المناخ داخليا وإقليميا ودوليا
التنمية المحلية: مصر بقيادة الرئيس السيسى اتخذت خطوات سريعة لمواجهة التغير المناخى
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