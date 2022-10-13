اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:43 م
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انتخاب محمد فريد أمينا عاما لنقابة الأطباء وأبو بكر القاضى أمينا للصندوق

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:00 م
انتخاب محمد فريد أمينا عاما لنقابة الأطباء وأبو بكر القاضى أمينا للصندوق نقابه الأطباء
كتبت آية دعبس

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عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم، الخميس، اجتماعا، تم خلاله انتخاب الدكتور محمد فريد، أمينا عاما، والدكتور أحمد حسين، أمينا مساعدا، والدكتور أبو بكر القاضى، أمينا للصندوق، والدكتور مصطفى عشوب، أمينا مساعدا للصندوق، والدكتور جمال عميرة، وكيلا للمجلس.
 
وجاء إجراء الانتخابات لإعادة تشكيل هيئة المكتب وفقا للقانون الذى يتضمن إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة كل عام.
 
وقد شهدت انتخابات إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، ترشح عددا من أعضاء المجلس على عدة مقاعد، حيث ترشح كل من: الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتور أيمن سالم، الدكتور محمد فريد، على مقعد الأمين العام، وترشح كلا من: الدكتور محمد سلامة والدكتور أحمد حسين على مقعد الأمين العام المساعد، فيما لم يترشح أحد على مقعد أمين الصندوق سوا الدكتور أبو بكر القاضى، وعلى مقعد أمين الصندوق المساعد الدكتور مصطفى عشوب.
 
 

نقابة الاطباء

هيئة مكتب نقابة الاطباء

تشكيل نقابة الاطباء

تشكيل هيئة مكتب نقابة الاطباء



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