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التعليم تعلن تفعيل يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس.. صور

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:51 م
التعليم تعلن تفعيل يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس.. صور يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ط، إنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت عدد من المدارس في تطبيق يوم الأنشطة للطلاب خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:  يأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بالكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
 
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (1)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 

يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (2)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 

يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (3)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 

يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (4)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 

يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (5)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 

يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (6)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 

يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس (7)
يوم الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس 
 

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