وزير الزراعة يلتقى فى روما بقيادات مصرية تعمل بمنظمة "الفاو"

كتبت أسماء نصار

اختتم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقاءاته المكثفة في روما بلقاء بعض القيادات المصرية العاملة في منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وذلك على هامش مشاركة "القصير" في اجتماعات الدورة الخمسين للأمن الغذائي العالمي.

واطلع وزير الزراعة المصريين العاملين في الفاو على الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا في مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وناقش "القصير" مع المصريين في الفاو كيفية الاستفادة من خبراتهم ونقل التجارب الناجحة إلى قطاع الزراعة في مصر، خاصة فيما يتعلق بمجال التأمين على المحاصيل الاستيراتيجية وكذلك التغلب على مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية الصغيرة.

من جانبهم، أعرب المصريون العاملون في الفاو عن سعادتهم بهذا اللقاء والذي يحدث لأول مرة مع وزير زراعة مصرى وأبدوا استعدادهم للتعاون وتقديم خبراتهم الدولية المختلفة لبلدهم وتم الاتفاق على عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر بالفيديو كونفرانس بحضور وزير الزراعة وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد غادر القاهرة اول أمس متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي حيث ألقى كلمة مصر أمام اللجنة وعقد عدة لقاءات مكثفة على هامش الاجتماع مع مدير منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومع رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي وايضا مدير برنامج الغذاء العالمي ومع نائب رئيس البنك الدولى وكذلك عدد من الخبراء في مجال الأمن الغذائي وأيضا بعض القيادات المصرية العاملة في الفاو.