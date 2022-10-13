وزير الزراعة: التغير المناخى له آثار سلبية على سلاسل الغذاء

كتبت أسماء نصار

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في العاصمة الإيطالية روما ديفيد بيزلى ‏مدير برنامج الغذاء العالمي لبحث التعاون مع برنامج الغذاء العالمى، وذلك علي هامش اجتماعات الدورة الخمسين للأمن الغذائي العالمى.

وأشاد "القصير" بالتعاون الوثيق بين برنامج الغذاء العالمي ومصر والتواصل الدائم مع فريق العمل بالمكتب القطري بالقاهرة والتي كان آخرها مقابلته مع مانوج نائب مدير البرنامج منذ عدة أسابيع والتي أبدى الجانبان رغبتهم في تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقي ودعم التعاون الجنوب الجنوب والاستفادة بمركز الأقصر التنسيقي وأهمية دعمه من قبل البرنامج بهدف التوسع في الأنشطة ونقل التجربة المصرية في الزراعة لدول الجوار وخاصة الدول الأفريقية.

وأشار "القصير" إلى مشكلة الآمن الغذائي العالمي الآن، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه العالم سواء نتيجة انتشار فيروس كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي سيكون لها آثارا سلبية على سلاسل الغذاء وارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار.

وأشار أيضا إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بهذه الأزمات إلا أنه قطاع مرن قادر على تحمل الصدمات.

وقال وزير الزراعة، إن مصر تدعم الحلول التفاوضية لمواجهة الأزمات العالمية ويجب علي العالم التحرك لوضع حد لهذه التحديات التي تواجهه.

ومن ناحيته، رحب "بيزلي" بوزير الزراعة المصري والوفد المرافق، وأشار إلى التعاون البناء بين مصر والبرنامج منذ عقود طويلة وكذا مسئولو البرنامج الذين يعملون بالمكتب القطري بجمهورية مصر العربية ويتعانون بشكل وثيق مع وزارة الزراعة والمشروعات التي قام بتفقدها في مدينة الأقصر خلال زيارته لمصر حيث إطلع على عدد من النماذج الناجحة في مختلف المجالات الزراعية.

كمًا اشار مدير برنامج الغذاء العالمى الي دور البرنامج في دعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى العالم خصوصًا بالمناطق التي تعاني من آثار الحروب والتوترات والأزمات العالمية بهدف تخفيف اثارها الشعوب ومن منطلق هذا الدور الهام حصل برنامج الغذاء العالمي على جائزة نوبل للسلام في عام 2022.

كمًا اشار الي الأزمة الروسية الاوكرانية ومشكلة الجفاف التي أثرت وبشكل كبير على سلاسل الامداد والانتاج خاصة قطاع الاسمدة الأمر الذي قد يؤدي الذي ينذر بالخطر في ظل إستمرار الأزمة الروسيه الاوكرانية والزيادة السكانية التي يشهدها العالم من عام لاخر .

وفي نهاية اللقاء قام القصير بتسليم الدعوة ل ديفيد بيرلي مدير برنامج الغذاء العالمي لحضوره يوم الزراعة والتكيف في قمة المناخ خاصة وان وزارة الزراعة ستقوم بإطلاق مبادرة ال"fast" يوم 12 نوفمبر القادم بحضور عدد من الشخصيات الدولية المعنية بهذا الامر ، كما قام بتسليمه دعوة آخري لحضور الاجتماعات الرئيسية والخاصة بجلسة الامن الغذائي يوم 8 نوفمبر القادم بشرم الشيخ .

أيضا قام مدير عام برنامج الغذاء العالمي بدعوة القصير لحضور حدث جانبي علي هامش إجتماعات المجلس التنفيذي للبرنامج يوم 16 نوفمبر القادم لالقاء كلمة عن التعاون بين البرنامج ومصر وكذا نقل التجربة المصرية في الزراعة.