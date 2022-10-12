عاطل يرشد عن مصدر الحصول على المخدرات بعد ضبطه وبحوزته هيروين بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه في الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه يتحصل على المضبوطات من مسجل خطر، وأرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه.

أضاف المتهم أنه يتواصل مع عملائه بواسطة هاتف محمول ضبط بحوزته، لتحديد موعد ومكان لقائهم، لتوصيل المخدر لهم مشيرا إلى أنه تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع أرباح بيعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة اتجار عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالموادالمخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.