رئيس جامعة بنى سويف: 24 أكتوبر عقد الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع لجنه الإشراف على مركز اللغات والترجمة جاء ذلك بحضور الدكتور شريف الجيار مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.



وأعلن رئيس الجامعة خلال الاجتماع انه سيتم عقد الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم (119)، يوم الإثنين الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري 2022، مشيراً إلى أنه تم عمل 57 ترجمة خلال الشهر الجاري، موجهاً الشكر للجهود المبذولة من قِبل المترجمين القائمين على هذا العمل المتميز.



كما استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع آلية توسيع نطاق الدورات الفترة القادمة لطلاب كليات الآداب، والألسن، والتربية والحقوق موضحاً انه تم الانتهاء من الدورة الثانية للغة الفرنسية، وهي من ضمن الدورات الممهدة للحصول على شهادة دبلومة دراسات اللغة الفرنسية DELF، من طلاب قسم اللغة الفرنسية، بكلية الآداب والمقرر تدريسها في مقر المركز.



وأشار الدكتور منصور، انه تم الانتهاء من تنفيذ برنامج "تنمية مهارات اللغات" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تخصصات اللغة الإنجليزية والفرنسية، والألمانية، خلال شهر سبتمبر الماضي 2022م، بكلية الحقوق، مضيفاً انه تم الانتهاء من تدريس دورة اللغة العربية للناطقين بغيرها (للأجانب)، بمقر كلية الحقوق موضحاً انه يتم حالياً الإعداد للدورة الجديدة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.



ووجه الدكتور منصور حسن، بضرورة الانتهاء من التصور النهائي لكافة التجهيزات والتشطيبات النهائية لمركز اللغات والترجمة بمقره الجديد.

