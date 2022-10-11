سوق حضارى بقرية أبو سمبل فى أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء منه فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ 3 أشهر ونصف بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه ، وعلى مساحة 600 م2، ليكون باكورة هذه المشروعات التى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء.

وأشار عطية إلى أن تنفيذ مشروعات التنمية المحلية تأتى تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، مشيداً بالدعم والمتابعة المتواصلة من وزارة المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة مما ساهم فى الإسراع بمعدلات تنفيذها، حيث تم نهو وتشغيل السوق الأسبوعى الحضارى بشكل كامل، حيث يضم السوق 75 باكية ومحلا، بجانب دورات المياه العمومية والبوفية، كما أن آلية توزيع البايكات والمحلات على التجار والباعة الجائلين تتم بنظام التعاقد بالإيجار الشهرى من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

ومن جانبه، أوضح أحمد شعبان نائب المحافظ بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات الإنجاز لكافة مشروعات وزارة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف قطاعات العمل العام.

وأوضح بأنه جارى إنهاء أول مرسى وممشى سياحى بقرى حياة كريمة داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو والتى تم اختيارها لتصبح أول قرية صديقة للبيئة حيث يقع المرسى والممشى السياحى الجديد على مساحة 2700 م2 ، ويضم برجولات خشبية ومظلات ومقاعد متنوعة، ومسطحات خضراء وأشجار ظل ونباتات زينة مختلفة، وألعاب أطفال ومشايات، بالإضافة إلى التكاسى والسلالم المدرجة ودورات المياه العمومية وكافتريا ، علاوة على باركنج للدرجات والسيارات ورفع كفاءة أحد المساجد ، وقد تم مراعاة أن تكون جميع المواد المستخدمة فى المرسى والممشى الجديد من البيئة المحيطة به.