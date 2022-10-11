أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة بمصرف بقليوب

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة في رشاح بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية المجني عليها وتدعى " ن. ا" 37 سنة ومقيمة بمنطقة عزبة رشوان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، متزوجة ولديها طفلين، " ف.ر" و" ب. ف".

وكشفت التحريات أن المجني عليها مبلغ باختفائها منذ أسبوع بمعرفة زوجها وأسرتها، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.