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مديرية أمن بورسعيد تؤمن دخول الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:49 ص
مديرية أمن بورسعيد تؤمن دخول الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور أمن بورسعيد يؤمن دخول الطلاب في أول أيام الدراسة
بورسعيد - محمد عزام

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كثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها، صباح اليوم السبت، بمحيط المدارس التي انطلق فيها العام الراسي الجديد في نطاق أحياء المحافظة، وذلك لتأمين دخول الطلبة والطالبات، بناءً على تعليمات اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد.
 
وانتشرت القوات الأمنية في كافة الطرق المؤدية للمدارس التي بدأ فيها بداية العام الدراسة وهي عدد قليل من المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد.
 
كما كثف رجال إدارة المرور من تواجدهم بمحيط المدارس وتيسير دخول الطلاب وحركة مرور السيارات أمام المدلرس، وكذلك الشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.
 
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