كيف نجحت الدولة فى الحفاظ على أموال التأمينات؟.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

حرصت الدولة على كيفية الحافظ على أموال التأمينات من خلال إنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات بما يساهم في تحسين الأموال في ظل صرف مليارات لأصحاب المعاشات سنويا، خاصة بعد الزيادة المقررة لهم كل عام، وتم اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق استثمار أموال التأمينات من المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار.

ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، وإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخري .