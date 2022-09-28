اليوم السابع
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هيئة التأمين الاجتماعى تستعرض تحديات نظام التأمينات بمصر أمام المؤتمر العربى للتقاعد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:25 م
هيئة التأمين الاجتماعى تستعرض تحديات نظام التأمينات بمصر أمام المؤتمر العربى للتقاعد جانب من اللقاء
كتب: مدحت وهبة

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استعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القوانين المنظمة لعمل الهيئة، والتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاة الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأكد أن الهيئة لديها 591 مقرا علي مستوي الجمهورية، وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.

 

ويذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعيه ينعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين ٢٨ و ٢٩ سبتمبر الجاري تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ _ التغير والفرص).

 

كما استعرض عوض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدوله بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.


الهيئه القوميه

التامين الاجتماعى

اصحاب المعاشات

المستحقين للمعاشات



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