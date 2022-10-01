المشدد 15 سنة لعامل و3 أعوام لآخرين في اتهامهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز اسوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر والافيون والحشيش بقرية جزيرة شندويل ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 13 كيس من مخدر الشابو و4 طرب حشيش ولفافتين من الأفيون كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزة المتهم الأول بحوزته ،وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ا.م" عامل، بالسجن المشدد 15سنة، وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون والشابو، كما عاقبته بالسجن 6 شهور، لإحرازه سلاحا ناريا بدون ترخيص وذخيرة، كما عاقبت المتهمين "م.ح" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و"ف.ج" و"م.م" بالسجن المشدد3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بإلاتجار فى المخدرات بدائرة مركز سوهاج.