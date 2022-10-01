أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. السعودية تسترد مئات المليارات المنهوبة.. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ59 ألفا و610 جنود.. اختفاء 90% من شاطئ فورت مايرز الأمريكى بسبب إعصار إيان

إعداد عبد الوهاب الجندى

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 59 ألفا و610 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي. أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية، استرداد مئات المليارات المنهوبة إلى خزينة الدولة في قضايا فساد مختلفة. وسائل إعلام أوكرانية: روسيا تعتقل المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن "دورية روسية تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.

كشف استطلاع رأي أجرته "يو غوف" أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها، بعد أقل من شهر من عملها.