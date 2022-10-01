اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 12:25 م
أكرم القصاص
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أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. السعودية تسترد مئات المليارات المنهوبة.. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ59 ألفا و610 جنود.. اختفاء 90% من شاطئ فورت مايرز الأمريكى بسبب إعصار إيان

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:00 م
أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. السعودية تسترد مئات المليارات المنهوبة.. أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى لـ59 ألفا و610 جنود.. اختفاء 90% من شاطئ فورت مايرز الأمريكى بسبب إعصار إيان الشرطة السعودية - أرشيفية
إعداد عبد الوهاب الجندى

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 59 ألفا و610 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

 

أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية، استرداد مئات المليارات المنهوبة إلى خزينة الدولة في قضايا فساد مختلفة.

 
وسائل إعلام أوكرانية: روسيا تعتقل المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية
 
أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن "دورية روسية تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.
 
انهيار مبنى في الكرادة العراقية والدفاع المدني يحاول إنقاذ ضحايا

أكدت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، أنها تتعامل مع حادث انهيار بناية وإنقاذ المحتجزين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

يستمر حجم الدمار فى جنوب غرب فلوريدا بالظهور فى أعقاب إعصار إيان، مع صور جديدة تظهر كيف دمرت العاصفة العنيفة المجتمعات الساحلية، حيث قال أحد المسؤولين إن فورت مايرز بيتش، وهى بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 5500 نسمة على إحدى جزر الحاجز قبالة فورت مايرز، دمرت بنسبة 90 في المائة في العاصفة، وفقا لموقع "ديلى ميل".

 

السودان.. ضبط شبكة أجنبية لتهريب وتوزيع المخدرات

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان أنه ضبط "شبكة منظمة" يقودها أجانب وتنشط في تجارة المخدرات في البلاد.

 
 
استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يريدون رحيل ليز تراس
 

كشف استطلاع رأي أجرته "يو غوف" أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء ليز تراس يجب أن تستقيل من منصبها، بعد أقل من شهر من عملها.

 

وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجرالسبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان.


الأخبار العربية والعالمية

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الأموال المنهوبة

أوكرانيا

الجيش الروسى

الحرب الروسية الأوكرانية

شاطئ فورت مايرز

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إعصار إيان



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