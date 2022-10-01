اليوم السابع
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وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:00 ص
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان صواريخ كوريا الشمالية - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجرالسبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

والخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد بعد ساعات على مغادرة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية، حيث زارت المنطقة منزوعة السلاح.

وأفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيئول بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" أو ما يعرف بشكل أوسع ببحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" في "بيونغ يانغ" بين الساعة 6:10 و6:20 مساء، ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.


صواريخ كوريا الشماليه

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بحر اليابان



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