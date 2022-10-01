وسائل إعلام أوكرانية: روسيا تعتقل المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن "دورية روسية تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.

من ناحية أخرى، أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، مقتل 23 شخصا وجرح العشرات خلال هجوم أوكرانى استهدف قافلة من السيارات المتوقفة عند نقطة الدخول إلى المقاطعة.

وقال روجوف على منصة "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "هناك 23 قتيلا و 34 مصابا نتيجة لهجوم أوكراني على قافة سيارات على طريق "أوريخوفسكايا" السريع، كانت تغادر المنطقة، التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني".