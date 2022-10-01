اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 09:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام أوكرانية: روسيا تعتقل المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:20 ص
وسائل إعلام أوكرانية: روسيا تعتقل المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية محطة زابوريجيا النووية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن "دورية روسية تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية.

من ناحية أخرى، أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، مقتل 23 شخصا وجرح العشرات خلال هجوم أوكرانى استهدف قافلة من السيارات المتوقفة عند نقطة الدخول إلى المقاطعة.

وقال روجوف على منصة "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "هناك 23 قتيلا و 34 مصابا نتيجة لهجوم أوكراني على قافة سيارات على طريق "أوريخوفسكايا" السريع، كانت تغادر المنطقة، التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني".

 


روسيا

زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة