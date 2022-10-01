مسئول أمريكى يؤكد اختفاء 90% من شاطئ فورت مايرز بسبب إعصار إيان.. صور

كتب: إيهاب محمد

يستمر حجم الدمار فى جنوب غرب فلوريدا بالظهور فى أعقاب إعصار إيان، مع صور جديدة تظهر كيف دمرت العاصفة العنيفة المجتمعات الساحلية، حيث قال أحد المسؤولين إن فورت مايرز بيتش، وهى بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 5500 نسمة على إحدى جزر الحاجز قبالة فورت مايرز، دمرت بنسبة 90 في المائة في العاصفة، وفقا لموقع "ديلى ميل".



تقرير ديلى ميل

قال دان أليرز، عضو مجلس مدينة فورت مايرز بيتش، لشبكة "CNN"، لقد نجحت في الوصول إلى حوالي ثلثي الجزيرة، وأقول إن 90 في المائة من الجزيرة قد اختفت إلى حد كبير، وأضاف: "ما لم يكن لديك شقة شاهقة الارتفاع أو منزل خرساني جديد تم بناؤه وفقًا للمعايير نفسها اليوم، فإن منزلك قد انتهى إلى حد كبير".



شاطئ فورت مايرز قبل وبعد أن تضرب العاصفة

أثناء سيره وسط حطام المراسى المدمرة، صباح يوم الجمعة، اندهش عمدة مدينة فورت مايرز، أكبر مدينة في البر الرئيسي، من القوة التدميرية للعاصفة من الفئة الرابعة، وقال العمدة كيفين أندرسون: "مجرد إلقاء نظرة على القوارب، هذه بعض القوارب الكبيرة، لقد تم إلقاؤهم كما لو كانوا ألعابًا، لقد تم رميهم وكأنهم لا شيء".



مرسي للمراكب

وقال أندرسون، إنه تم إنقاذ حوالي 200 ساكن من منازلهم بعد اندلاع العاصفة يوم الأربعاء، وبشكل مثير للدهشة، قال إنه لم تكن هناك وفيات مؤكدة في فورت مايرز نفسها ، والتي كانت مركز الدمار مع وصول العاصفة إلى اليابسة.

فيما تم تأكيد عدد قليل من الوفيات في العاصفة، ولكن بعد 48 ساعة من وقوع الإعصار لأول مرة في فلوريدا، لم تتحقق حتى الآن مئات الوفيات التي تنبأ بها عمدة مقاطعة لي، والتي تضم فورت مايرز.