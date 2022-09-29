رصد سمكة قرش تسبح فى شوارع فلوريدا بعد إعصار إيان المدمر.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الولايات المتحدة مقطع فيديو لسمكة قرش تسبح فى شوارع فلوريدا التى أغرقتها المياه بعد أن ضربها إعصار إيان المدمر الأربعاء.

A shark has been spotted in the streets of Fort Myers. Stay safe, Florida. pic.twitter.com/7s8slr7Lnr — Barstool Sports (@barstoolsports) September 28, 2022

وقالت صحيفة ميرور إن الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع يظهر السمكة الخطيرة تسبح فى مياه الفيضان المرتفعة بالقرب من شاطيء فورى مايرز.

يأتي هذا فى الوقت الذى أجبر فيه الملايين من سكان فلوريدا على الإجلاء من منازلهم بسبب قوة الإعصار الذى تم تصنيفه من الفئة الرابعة.

وحذر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير من أن واحدا من أقوى الأعاصير على الإطلاق قد ضرب الولايات المتحدة فى شبه جزيرة فلوريدا، مما يهدد بفيضانات كارثية داخلها.

من ناحية أخرى، تلقت الشرطة فى بعض المناطق استغاثات من أشخاص محاصرين فى منازلهم التى أغرقتها المياه أو من أقاربهم الذين يشعرون بالقلق. وتم نشر مناشدات عبر السوشيال ميديا بعضها يظهر المياه المغطاة بالحطام تتدفق نحو منازلهم.

وحول الإعصار إيان الشوارع إلى أنهار واقتلع أشجارا بعد أن ضرب جنوب غرب فلوريدا يوم الأربعاء برياح بلغت سرعتها 241 كيلومتر فى الساحة. وكان سرعة إيان عند وصوله مصنفة ضمن الفئة الرابعة، مما جعله خامس أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة على الإطلاق، من حيث سرعة الرياح.

ووفقا لموقع شركة الكهرباء، فإن أكثر من 2.2 مليون من عملاء الشركة بدون تيار حتى صباح الخميس، وكانت مقاطعتى ديسوتو وتشارلوت الأكثر تضررا.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، الخميس، مصرع 7 أشخاص وإلحاق دمار كبير فى مدن الولاية بسبب إعصار إيان.

بلغ إعصار "إيان" شواطئ جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبا بعواصف ماطرة ورياح عاتية، مما قد يجعله أحد أشد الأعاصير فتكا في تاريخ أمريكا.