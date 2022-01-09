كيفية استخراج رخصة قيادة دولية في دقائق.. بخدماتي (فيديو)

كتب عبد الله محمود

يقدم تليفزيون اليوم السابع حلقة جديدة من برنامج "خدماتي"، يشرح خلالها كيفية استخراج رخصة قيادة دولية، حيث يستلزم استخراج الرخصة الدولية مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:

1 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2 - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3 - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4 - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5 - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6 - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7 - جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8 - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.