تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالفيوم بسبب الشبورة

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لمتابعة حادث مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم بسبب الشبورة، وتواجد الجثث والمصابين داخل مستشفى الفيوم العام.

وسادت حالة من الحزن الشديد قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، عقب وصول خبر وفاة 5 من أهالى القرية، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل تريلا قبل كمين الروس بالطريق الصحراوى الغربي.

وأكد محمد أحمد من أهالى قرية شاويش، أن الضحايا الخمسة خرجوا من القرية عقب أدائهم صلاة فجر، اليوم الأحد، استقلوا سيارة ميكروباص متوجهين إلى عملهم بالقاهرة.

وكان الطريق الصحراوى الغربي، شهد، صباح اليوم الاحد، حادث حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل "تريلا" بالطريق الصحراوى الغربى قبل كمين الروس بدائرة محافظة الفيوم، نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 اخرين، نقلتهم 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم إيداع جثث الضحايا الخمسة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهم: عبده سالم محمد سالم 47 سنة، واحمد محمد راضى 25 سنة، ومصطفى محمود نادى 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم 47 سنة، جميعهم يقيمون قرية شاويش بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف.

والمصابون وهم أيمن سيد محمد 49 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودى 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات، وأحمد سعد محمد 40 سنة، مصاباً بكدمه بالصدر، ومحمد فوزى فهمى 45 سنة، مصاباً بكسور مضاعفة بالساقين، ومحمد أحمد قرنى 55 سنة، مصاباً باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب 39 سنة، مصاباً باشتباه الارتجاج وكدمات، ورمضان عيد عبد العظيم 54 سنة، مصاباً باشتباه بالارتجاج، وجمعه فوزى مصطفى 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات الصدرية وجميعهم مقيمون بمحافظتى بنى سويف والفيوم.