اليوم السابع
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منة شلبى تتهم ممرضتين بالإهمال الطبى خلال تمريض والدتها بالجونة

السبت، 08 يناير 2022 11:58 م
منة شلبى تتهم ممرضتين بالإهمال الطبى خلال تمريض والدتها بالجونة الفنانه منه شلبى
البحر الأحمر- عماد عرفة

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حررت الممثلة منه شلبى محضر بقسم شرطة ثانى الغردقة، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبى فى تمريض والدتها المريضة والتى تقيم بها خلال فترة علاجها بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

وقالت الفنانة منه شلبى فى المحضر رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، الذى اتهمت فيه الممرضتين أن الممرضتين أهملوا فى علاج جرح بولدتها تعانى منه حيث قاموا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب فى تقيحه.

وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها بمنطقة الجونة بالغردقة.


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