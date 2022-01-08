أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر
رئيس الوزراء يتفقد غدا مناطق القاهرة التاريخية وبطن البقرة
مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل
الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد ضمن حملة "معا نطمئن"
اعرف ازاى تسترد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده
وقف إمام مسجد بالغربية سمح بإقامة عزاء فى "مصلى السيدات"
وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان
وزيرة الهجرة تهنئ العالم المصرى محمد ثروت لرصده الجزيئات فى "الأتو ثانية"
الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد ضمن حملة "معا نطمئن"
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