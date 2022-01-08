اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 12:32 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان

السبت، 08 يناير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان وزيرة التضامن الاجتماعى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر

رئيس الوزراء يتفقد غدا مناطق القاهرة التاريخية وبطن البقرة

مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل

الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد ضمن حملة "معا نطمئن"

اعرف ازاى تسترد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده

وقف إمام مسجد بالغربية سمح بإقامة عزاء فى "مصلى السيدات"

وزيرة التضامن: توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان

 


انقطاع المياه

الصحة

تطعيم

وزيرة الهجره

الجيزة

حياة كريمه

وزيره التضامن

اليوم السابع بلس

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