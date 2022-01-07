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مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 يناير 2022 10:12 م
مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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طرق الدفع الإلكترونية لفواتير الكهرباء و شحن أرصدة العدادات مسبوقة الدفع  أصبحت متعددة و متنوعة وهو ما يمثل تيسير على المواطنين وبالتالى ارتفاع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، و فيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:
 
 
1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
 
2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)
 
3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
 
4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store).
 
5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
 
7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.
 
8-كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store ) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
 
9-أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

-وفيمل يلى طرق شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:

1-  أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.
 
2-  80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.
 
3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر

اليوم السابع بلس

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