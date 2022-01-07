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اعرف ازاى تسترد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده

الجمعة، 07 يناير 2022 09:43 م
اعرف ازاى تسترد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده قطار - صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يواجه الركاب خلال هذأ الأسبوع تأخيرات كبيرة فى مواعيد القطارات تقدر بالساعات،ويقدم اليوم السابع فى 6 معلومات كيفية استرداد قيمة التذكرة فى هذه الحالة خلال التقرير التالى:

1ـ فى حالة تأخير القطارات يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة.

2ـ يشترط لاسترداد قيمتها أن يكون تأخير القطارات كليا على مستوى الهيئة وليس قطارا واحدا كما حادث حاليا.

3ـ يتوجه الراكب لشباك الحجز بالمحطة لاسترداد قيمة التذكرة بشكل فورى.

4ـ يسترد الراكب في هذه الحالة قيمة التذكرة كاملة بدون خصم أي شيء منها.

5ـ الاسترداد يكون في حالة تأخر قيام القطار أو تأخر وصولها.

6ـ الاسترداد يكون بموجب تسليم التذكرة.


السكة الحديد

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اليوم السابع بلس

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