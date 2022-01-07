اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انقطاع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة بسبب أعمال المترو.. إنفوجراف

الجمعة، 07 يناير 2022 02:30 م
انقطاع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة بسبب أعمال المترو.. إنفوجراف انقطاع المياه عن 6 مناطق بالجيزة 8 ساعات بسبب أعمال المترو

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق رئيسية فى المحافظة، وذلك لمدة 8 ساعات، بسبب أعمال المترو.

وأوضحت شركة مياه الشرب، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي، حدائق الأهرام القديمة، شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته، كوم بكار، عزبة جبريل، كفر نصار) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 7 يناير الجاري، وحتى الساعة 8 صباح غدًا السبت.

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالجيزة بسبب أعمال المترو
انقطاع المياه عن 6 مناطق بالجيزة بسبب أعمال المترو
 
وأرجعت الشركة، في بيان، الجمعة، سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.
 
وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

انقطاع المياه بشارع فيصل

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