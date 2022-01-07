طلاب مدارس الأحد يحتفلون بعيد الميلاد بكنيسة العذراء بالمعادى.. لايف

كتب: محمد الأحمدى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من احتفال طلاب مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى بعيد الميلاد المجيد وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وترأس القس أسطفانوس صبحى راعى كنيسة السيدة العذراء بالمعادى قداس عيد الميلاد المجيد، أمس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.