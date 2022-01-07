قساوسة وآباء كنائس الأقصر يقدمون التهنئة بعيد الميلاد للشعب المصرى.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" تقديم عدد من الكهنة والقساوسة فى كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت، التهنئة باحتفالات قدوم عيد الميلاد المجيد، حيث عيدوا على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصرى وشعب الكنيسة بقدوم عيد المسيح وهم قيادات كنيسة العذراء مريم بإسنا، وكنيسة الأم دولاجى، وعنهم الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص متاوس زخارى راعى كنيسه أم دولاجى بإسنا، والقمص هارون راعى كنيسه العذراء مريم بإيبارشية إسنا وأرمنت.

وفى نفس السياق احتفلت كنائس الأقصر، مساء الخميس، بفعاليات عيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد فى مختلف الكنائس وسط أجواء احتفالية ومشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطي، كما شارك فى القداس عدد من أطفال الكنيسة وسط أجواء احتفالية مميزة.

ومن جانبه ترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس ابراهيم عبادى، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى تنتهى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

فيما قدمت صباح منصور برفقة عبد الرحيم طايع نائبى رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، التهنئة إلى نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارة مسائية اليوم الخميس، لكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بإسنا، يرافقهم محمد العشرى رئيس قرية النمسا، وشمس يونس مدير علاقات عامة مجلس مدينة إسنا.

وكان فى استقبال قيادات مجلس مدينة إسنا، خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كل من نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص مينا جاد، والقمص متاؤس القمص زخاري، والقس فيلوباتير سيفين، والقس أبراهيم عبادى كهنة الإيبارشية.

وقدم الوفد، خلال زيارتهم باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبرين خالص تهنئتهم للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية، تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنين حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة بكل خير.



قساوسة وآباء كنائس الأقصر يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد (1)



قساوسة وآباء كنائس الأقصر يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد (2)



قساوسة وآباء كنائس الأقصر يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد (3)



قساوسة وآباء كنائس الأقصر يقدمون التهنئة بعيد الميلاد المجيد (4)