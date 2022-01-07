أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وأمطار تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 10 درجات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التأمينات: توفير خدمات التأمين الصحى لكل من انتهت خدمته قبل سن التقاعد

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة خدماتها من الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد جاء استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم، وهم فى سن العمل، ويمكنهم بأى وقت إيجاد فرص عمل أخرى، وأصبحوا بلا غطاء صحى، فكان تحرك الدولة للوقوف على مطالبهم وضرورة حلها.

وقال عوض في تصريحات اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بضرورة توفير كافة أوجه الحماية للمواطن المصرى، والعمل على رفع أى معوقات عن كاهل المواطنين والإنصات إلى مطالبهم، وعمل كافة أجهزة الدولة لحلها، ومن أهم سبل الحماية التى تشغل المواطن المصرى هى الحماية الاجتماعية والصحية جاء التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين الذين تركوا عملهم قبل سن التقاعد و مازالوا فى سن العمل.

وعن كيفية اشتراك تلك الفئات، أشار رئيس الهيئة، إلى أن المواطن الذى ترك العمل لأى سبب ومازال فى سن العمل، ويرغب بالحصول على كافة مزايا التأمين الصحى عليه التوجه إلى اقرب مكتب تأمينات اجتماعية، ويقوم بسداد 4% فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأمينى وقيمتهم حاليا 56 جنيه شهريا ويتم الاشتراك والتجديد سنويا، ويحصل المواطن على بطاقة التأمين الصحى، والتى تمكنه من الحصول على كافة الخدمات الطبية التى تقدمها منظومة التأمين الصحي.

العثور على حجر أثرى يعود لعصر رمسيس الثانى بالقناطر الخيرية

عثر عمال إحدى الشركات الخاصة بأعمال حفر مشروع الصرف الصحى بقرية خلوة البرادعة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على حجر أثري عليه نقوشات فرعونية أثناء أعمال الحفر بالقرية.



وانتقل على الفور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع العثور على الحجر الأثري، ووجه المحافظ اللجنة الأثرية بسرعة نقل الحجر إلى مخزن النيابة العامة بالقناطر الخيرية، لإصدار قرار بتسليمه للآثار بعد صدور قرار من الأمين العام لهيئة الاثار المصرية بإيداعه بأحد المخازن المتحفية التابعة للهيئة.



وكلف المحافظ، اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتوفير المعدات اللازمة عن طريق الإدارة الهندسية لتوفير الاحتياطات اللازمة خلال نقل الحجر.



وأكدت اللجنة الفنية بمنطقة آثار القليوبية، أن الحجر به عدة كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة ويرجح أنها تعود لعهد رمسيس الثانى وقرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية.



السيدة انتصار السيسى: احتفالات عيد الميلاد تعكس عبقرية الشعب المصرى فى التعايش

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بفيس بوك:"كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التى تعكس دلالات عبقرية الشعب المصرى، فى الإخاء والمحبة والتعايش الإنسانى بين أبناء الرسالات السماوية، وإننى أدعو الله فى هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير".

الحكومة: لاصحة لارتفاع أسعار اللحوم تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، وأن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادات، مُشددةً على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم اعتماد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم، أبرزها تكليف مديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، ورفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

إجراءات احترازية بتقنيات غير مسبوقة بمُنتدى شباب العالم للوقاية من كورونا

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

تضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة.

كما قامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقي الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

انقطاع المياه بشارع فيصل و5 مناطق رئيسية 8 ساعات بسبب أعمال المترو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي، حدائق الأهرام القديمة، شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته، كوم بكار، عزبة جبريل، كفر نصار) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 7 يناير الجاري، وحتى الساعة 8 صباح غدًا السبت.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية وتلاشى الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات الأمنية منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، التى أغلقت منها إدارة المرور 5 طرق و هى طريق شبرا - بنها الحر و طريق بورسعيد الصحراوى اتجاه دمياط و طريق الإسكندرية الصحراوى ، ومحور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية ، وطريق الإسماعيلية الصحراوى وتم إعادة فتحها بعد زوال الشبورة ، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

إحباط محاولة تهريب أسلحة محظورة ومواد مخدرة مع راكب بمطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري قادم من باريس بحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة متنوعة محظورة وهواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف صبري حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إكرامي اشرف مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم تلاحظ لهما وجود اشياء يجب التأكد منها بفتح الحقائب.

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 2 مطواة وطلقة سلاح ناري وصاعق كهربائى ورادع "سبراي" ونظارة ميدان وجاكيت مموه.